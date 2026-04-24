Le cyclisme indoor continue de séduire de plus en plus de pratiquants, et les offres complètes comme le Zwift Ride avec KICKR CORE 2 rendent l’expérience encore plus accessible. Proposé désormais à 1 199,99 €, soit 100 € de moins, ce pack s’impose comme un excellent compromis entre performance et simplicité.

Pensé comme une solution tout-en-un, ce vélo d’intérieur connecté permet de se lancer rapidement dans l’univers Zwift. L’installation est facilitée grâce à un système ingénieux incluant un outil directement intégré au cadre. En quelques minutes, le vélo est prêt à l’usage et ajustable à différentes morphologies.

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Zwift Ride avec KICKR CORE 2 : vélo d’intérieur connecté performant et facile à installer à prix réduit

Le Zwift Ride associé au KICKR CORE 2 offre une sensation de conduite particulièrement proche de la route. Le changement de vitesse virtuel, silencieux et personnalisable, améliore le confort d’entraînement, tandis que les commandes directement accessibles sur le guidon permettent une immersion totale.

Que vous soyez débutant ou cycliste régulier, cette solution constitue une porte d’entrée idéale vers un entraînement ludique et efficace à domicile, avec un excellent rapport qualité-prix.