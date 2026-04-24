Pensé pour les trajets urbains du quotidien, le ELOPS 900, développé par Decathlon, mise avant tout sur le confort. Sa fourche suspendue, sa selle large et son guidon de type hollandais permettent d’adopter une position droite, idéale pour circuler en ville sans fatigue. L’enjambement bas facilite également l’accès, rendant ce vélo accessible à tous les profils.

Conçu par la marque ELOPS, propriété de Decathlon, ce vélo électrique s’inscrit dans une logique d’accessibilité et de praticité pour les cyclistes urbains. Actuellement proposé à 949,99 € au lieu de 1 199,99 €, il bénéficie d’une réduction de 250 €, ce qui en fait une option particulièrement intéressante sur le marché des VAE.

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Decathlon ELOPS 900 : vélo électrique ville avec autonomie 70 km à prix réduit

Côté performances, le ELOPS 900 est équipé d’une batterie Lithium-Ion 36V offrant une autonomie allant jusqu’à 70 km, parfaite pour les trajets domicile-travail ou les balades prolongées. Son moteur situé dans le moyeu arrière développe un couple de 35 Nm, suffisant pour accompagner efficacement vos déplacements urbains.

Simple d’utilisation avec son mono-plateau et ses 7 vitesses, ce VAE coche toutes les cases pour une utilisation quotidienne. Disponible chez Decathlon, il s’impose comme un excellent bon plan pour passer à l’électrique en toute sérénité.