Bonne nouvelle pour les cyclistes à la recherche d’équipements à prix réduits : EKOI propose actuellement 20 € offerts dès 149 € d’achats grâce au code promo GIRO2026.

Une opération lancée pour célébrer les deux victoires de l’équipe XDS Astana sur le Giro, avec les succès de Davide Ballerini lors de la 6e étape et Thomas Silva sur la 2e étape.

L’intérêt de cette offre est qu’elle reste compatible avec les promotions déjà disponibles sur le site, avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à -60 %. De quoi cumuler les bons plans sur plusieurs équipements et accessoires de la marque française.

EKOI Code Promo 20 € offerts dès 149 € d’achats Cumulable avec les remises sur le site, minimum d'achat : 149€ Voir l'offre

Code promo EKOI : 20 € offerts en plus des promotions jusqu’à -60 %

Parmi les produits concernés, on retrouve notamment le maillot Perf Flow blanc affiché à 54,99 € au lieu de 109,99 €, les chaussures route EKOI Perf R4 Carbon Insert équipées du système Boa® proposées à 149,99 € au lieu de 299,99 €, ou encore le casque Perf AERO14 LTD Elegance Blanc à 89,98 € au lieu de 179,99 €.

Chaussures route EKOI Perf R4 CARBON INSERT Blanc Noir Les nouvelles chaussures Road R4 garantissent un excellent transfert de watts grâce à une plaque en carbone placée spécialement sous la zone de poussée, au niveau des métatarses. 299,99€ 149,99€ Voir l'offre

Maillot EKOI Perf FLOW Blanc Ce maillot est conçu avec un tissu intégralement micro perforé qui favorise l’évacuation de la transpiration. 109,99 € 54,99 € Voir l'offre

Casque EKOI Perf AERO14 LTD Elegance Blanc Découvrez l'emblématique modèle de casque Ekoï AR14 dans une livrée blanche silver brillante inédite et exclusive. 179,99 € 89,98 € Voir l'offre

Avec le code promo GIRO2026, ces références deviennent encore plus attractives dès 149 € d’achats. Une opportunité intéressante pour renouveler son équipement vélo avant l’été tout en profitant des promotions en cours chez EKOI.