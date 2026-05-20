Bonne affaire chez Intersport avec le vélo gravel NAKAMURA Allroad 250 désormais affiché à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €. Une réduction intéressante pour un modèle pensé aussi bien pour la route que pour les chemins et les pistes plus accidentées.

Le Allroad 250 se distingue par sa polyvalence et son équipement orienté performance. Conçu pour alterner entre asphalte, chemins de terre et sentiers forestiers, ce gravel cherche à offrir un bon équilibre entre rendement, confort et robustesse. Son cadre moderne avec câblerie intégrée apporte une finition soignée, tandis que sa peinture métallisée associée à des décors irisés renforce son identité visuelle.

NAKAMURA Vélo gravel adulte Allroad 250 Vert Le vélo gravel Allroad 250 de Nakamura vous permet de prendre de nouvelles directions entre routes, chemins et sentiers. Conçu pour parcourir une variété de terrains, il est à l'aise aussi bien sur les routes pavées que sur les chemins de terre, les pistes forestières tout en étant rapide sur route. 1 299,99 € 1 099,99 € Voir l'offre

Bon plan gravel chez Intersport : le NAKAMURA Allroad 250 avec Shimano GRX et roues Mavic

Le vélo embarque une fourche 100 % carbone avec fibres Haut Module 12K apparentes afin d’améliorer la précision de pilotage tout en conservant un poids contenu. De nombreux points d’ancrage sont également présents sur le cadre et la fourche pour installer facilement des accessoires ou de la bagagerie.

Côté transmission, le groupe Shimano GRX 2×10 vitesses apporte polyvalence et fiabilité, aussi bien dans les montées que sur les portions roulantes. Les changements de vitesses restent fluides même dans des conditions difficiles.

Le Allroad 250 profite également de roues Mavic Ksyrium 30 conçues pour résister aux contraintes du gravel tout en restant performantes sur route. Une configuration complète qui fait de ce bon plan proposé par Intersport une option intéressante pour les cyclistes en quête d’évasion.

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