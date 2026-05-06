Pensé pour rendre les chemins et le dénivelé plus accessibles, le Decathlon ROCKRIDER E-EXPL 500 S mise sur le confort et la polyvalence. Développé par Decathlon via sa marque ROCKRIDER, ce VTT électrique tout suspendu bénéficie d’un cadre conçu pour absorber les irrégularités du terrain et offrir une expérience plus fluide sur les sentiers.

Actuellement affiché à 1 498,99 € au lieu de 2 499,99 €, ce modèle profite d’une réduction particulièrement importante de 1 001 €. Une offre attractive pour les pratiquants souhaitant passer au VTTAE sans viser les modèles les plus onéreux du marché.

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Decathlon ROCKRIDER E-EXPL 500 S : un VTTAE tout suspendu avec moteur Brose et 80 km d’autonomie

Le ROCKRIDER E-EXPL 500 S embarque une batterie intégrée de 500 Wh permettant de rouler jusqu’à 80 km sur des parcours à faible dénivelé. Son moteur central BROSE C développe un couple de 50 Nm pour une puissance de 380W, offrant une assistance efficace dans les montées tout en conservant une sensation de pédalage naturelle.

Pour le pilotage, ce modèle dispose d’une fourche SUNTOUR XCM de 130 mm ainsi qu’un amortisseur X-FUSION O2 PRO de 130 mm. Un équipement pensé pour améliorer le contrôle et le confort sur les terrains accidentés.

Disponible chez Decathlon, ce VTT électrique ROCKRIDER représente un bon plan intéressant pour les amateurs de sorties tout-terrain à assistance électrique.