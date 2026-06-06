Les Sprint Deals de EKOI sont de retour avec des réductions pouvant atteindre 60 % sur de nombreux équipements destinés aux cyclistes sur route, gravel et VTT. Parmi les offres du moment, plusieurs références premium affichent des remises particulièrement intéressantes pour renouveler son matériel avant les prochaines sorties estivales. Voici 5 bons plans à surveiller chez EKOI.

Sprint Deals EKOI : notre sélection de 5 équipements vélo en promotion

Cuissard EKOI Perf GEL ULTIMATE CROSS Evo Noir La peau GEL ULTIMATE est conçue en gel injecté indéformable. Sans pli et parfaitement stable, elle épouse votre position sur la selle pour un confort durable. Grâce à sa texture embossée, ce cuissard accompagne chacun de vos mouvements tout en optimisant le maintien. 169,99 € 68,00 € Voir l'offre

Le premier produit à retenir est le cuissard EKOI Perf GEL Ultimate Cross Evo Noir, proposé à 68 € au lieu de 169,99 €, soit 60 % de réduction. Sa peau GEL Ultimate en gel injecté indéformable et sa fibre exclusive EKOI sont pensées pour offrir un excellent maintien et un confort durable jusqu’à six heures de selle.

Chaussures vtt EKOI Perf XC R4 Noires Les XC R4 Ekoï sont conçues pour le cross-country et le gravel. La rigidité de la semelle en polyamide renforcé est pensée pour une transmission de puissance optimale. Son cramponnage en gomme extra tendre offre un grip infaillible à la marche ou en portage. 289,99 € 145,00 € Voir l'offre

Les vététistes et pratiquants de gravel pourront également s’intéresser aux chaussures VTT EKOI Perf XC R4 Noires, affichées à 145 € au lieu de 289,99 €. Développées avec le team XC Origine Racing Division et Julien Absalon, elles misent sur une semelle rigide pour optimiser le transfert de puissance et un grip efficace lors des passages à pied.

Casque EKOI CORSA LIGHT Blanc Ultra léger et hyper ventilé : la polyvalence à prix imbattable Avec un poids de seulement 195 g, ce modèle est l'un des plus légers du marché. Ses 24 aérations le rendent particulièrement efficace en ascension et lorsqu'il fait chaud. Son profil polyvalent est parfaitement adapté à la route, au gravel et au VTT, assurant confort et protection. 139,99 € 56,00 € Voir l'offre

Autre belle opportunité, le casque EKOI CORSA LIGHT Blanc passe à 56 € au lieu de 139,99 €. Avec seulement 195 grammes sur la balance et 24 aérations, il se positionne parmi les modèles les plus légers de la gamme.

Lunettes EKOI PERSOEVO4 Blanche PH Cat1-3 L'écran photochromique catégorie 1-3 se teinte en fonction de la luminosité et filtreront la luminosité solaire à 92%, il s’adapte aux météos changeantes (temps nuageux, pluvieux ou brumeux) ou à votre parcours (forêts, zones d’ombre, tunnels). Les lunettes PersoEvo4 sont très légères (28g), ventilées (4 ventilations sur la monture centrale, et 8 sur le verre). 109,99 € 44,00 € Voir l'offre

Du côté des accessoires, les lunettes EKOI PersoEvo4 Blanche PH Cat 1-3 sont proposées à 44 € au lieu de 109,99 €. Leur écran photochromique adapte automatiquement sa teinte aux conditions lumineuses pour offrir une visibilité optimale quelles que soient les conditions météo.

Casque EKOI Perf AERO16 Blanc Gris Idéal pour performer sur des profils vallonnés, tout en gardant vos lunettes de vue. Ce casque a été conçu et testé en soufflerie par EKOI comme une excellente alternative au casque chrono. 249,99 € 100,00 € Voir l'offre

Enfin, le casque EKOI Perf AERO16 Blanc Gris est disponible à 100 € au lieu de 249,99 €. Conçu et testé en soufflerie, il constitue une alternative intéressante aux casques de contre-la-montre tout en restant adapté aux parcours vallonnés et montagneux.

Retrouvez les bons plans et codes promo EKOI

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.