Les promotions se multiplient actuellement chez Decathlon avec plusieurs vélos électriques affichés à prix réduit. Que vous recherchiez un vélo de ville, un VTC électrique ou un modèle polyvalent pour alterner entre route et chemins, plusieurs références bénéficient de remises intéressantes. Parmi les offres du moment, trois modèles retiennent particulièrement l’attention avec des réductions pouvant atteindre 500 €.

3 vélos électriques Decathlon sont actuellement en promotion

ROCKRIDER Vélo tout chemin électrique cadre haut, E-EXPL 100 LTD bleu Le E-EXPL 100 LTD est votre vélo électrique polyvalent. Idéal pour rouler sur route et chemin, il allie polyvalence et autonomie. 1 699,99 € 1 199,99 € Voir l'offre

Le premier bon plan concerne le ROCKRIDER E-EXPL 100 LTD, un vélo tout chemin électrique conçu pour une utilisation polyvalente. Capable d’évoluer aussi bien sur route que sur les chemins, il est actuellement proposé à 1 199,99 € au lieu de 1 699,99 €, soit 500 € de réduction. Un tarif attractif pour un modèle destiné aux cyclistes souhaitant s’aventurer hors de l’asphalte tout en conservant un bon niveau de confort.

ELOPS Vélo de ville électrique elops 900 cadre haut bleu marine Ce vélo de ville électrique tout équipé facilite vos trajets urbains réguliers. Sa fourche suspendue et sa position hollandaise assurent votre confort pour des parcours de 40 à 70 km. 1 199,99 € 949,99 € Voir l'offre

Autre offre intéressante, le vélo de ville électrique ELOPS 900 passe à 949,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit 250 € d’économie. Développé par Decathlon pour les déplacements urbains, il mise sur une position de conduite inspirée des vélos hollandais, une fourche suspendue et une autonomie comprise entre 40 et 70 kilomètres selon l’utilisation.

FAFREES F26 PRO Vélo Électrique 250W Batteries 36V15Ah Gris 989,99 € 959,99 € Voir l'offre

Enfin, le FAFREES F26 PRO est également disponible à prix réduit chez Decathlon. Ce vélo électrique équipé d’un moteur 250W et d’une batterie 36V 15Ah est affiché à 959,99 € au lieu de 989,99 €. Une réduction plus modeste de 30 €, mais qui permet néanmoins de profiter d’un modèle polyvalent sous la barre des 1 000 €.

Retrouvez tous les bons plans et codes promo Decathlon

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.