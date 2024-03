Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 78ᵉ édition d’À travers la Flandre. À 68 kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert et plusieurs favoris ont violemment chuté. Dans la foulée, les Visma | Lease a Bike accélèrent et font une sélection dans le groupe des favoris. Après avoir repris les échappés, on retrouve douze hommes à l’avant avec notamment Stefan Küng (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) ou encore Matteo Jorgenson. À 21 kilomètres de l’arrivée, Bettiol tente d’y aller seul, mais victime de crampes, il doit couper son effort.

Du baume au coeur pour la Visma Lease a Bike : après la terrible chute et l'abandon de Wout van Aert, Matteo Jorgenson s'impose sur A Travers la Flandre grâce à une attaque décisive à 7 kilomètres de l'arrivée

Dans le final, après avoir profité du travail de Tiesj Benott, qui a fait travailler les concurrents à l’avant, Matteo Jorgenson place une accélération tranchante à 7 kilomètres de l’arrivée et s’envole vers la victoire. L’Américain succède à son coéquipier Christophe Laporte et remporte À travers la Flandre en solitaire. Il devance Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et Stefan Küng.

La réaction de Mateo Jorgenson :

« C’est incroyable. Cette saison dépasse vraiment mes rêves les plus fous. La présence de Tiesj nous a permis de jouer la situation en duo. Nous l’avons fait parfaitement. Je suis très heureux avec ma première victoire dans une course d’un jour. Mon attention est tournée vers Wout pour le moment. J’espère qu’il se rétablira rapidement. J’étais près de lui et j’ai vu cela se produire. J’ai tout de suite su que c’était mal ». Le classement d’À travers la Flandre :