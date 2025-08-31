Arnaud De Lie (Lotto) a remporté, ce dimanche, la 89ᵉ édition de la Bretagne Classic. Après avoir repris les derniers rescapés de l’échappée juste avant la flamme rouge, le Belge s’est imposé au sprint devant Émilien Jeannière (TotalEnergies) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Une semaine après avoir remporté le Renewi Tour, Arnaud De Lie lève à nouveau les bras en World Tour, sa quatrième victoire de la saison.

🚴 #BretagneClassic | 🇧🇪 VICTOIRE D’ARNAUD DE LIE ! 🔥 Le Belge s’impose au sprint en costaud devant Olav Kooij et Émilien Jeannière et confirme son excellente forme du moment ! pic.twitter.com/0B80kD32X0 — francetvsport (@francetvsport) August 31, 2025

Le classement de la Bretagne Classic 2025

Arnaud De Lie Émilien Jeannière Olav Kooij

