Arnaud De Lie (Lotto) a remporté, ce dimanche, la 89ᵉ édition de la Bretagne Classic. Après avoir repris les derniers rescapés de l’échappée juste avant la flamme rouge, le Belge s’est imposé au sprint devant Émilien Jeannière (TotalEnergies) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Une semaine après avoir remporté le Renewi Tour, Arnaud De Lie lève à nouveau les bras en World Tour, sa quatrième victoire de la saison.

Le classement de la Bretagne Classic 2025
  1. Arnaud De Lie
  2. Émilien Jeannière
  3. Olav Kooij

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC/M.Vaning