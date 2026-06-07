Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 106ème édition de la Brussels Cycling Classic. Au terme des 206,3 km de course et d’un final marqué par plusieurs chutes, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Milan Fretin (Cofidis) et Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Premier Français, Anthony Turgis (TotalEnergies) prend la 7ème place. À 27 ans, Meeus décroche sa 19ème victoire chez les professionnels, la quatrième cette année.

Jordi Meeus remporte la Brussels Cycling Classic ! Le Belge de Red Bull-Bora-Hansgrohe s’impose de justesse au sprint devant Milan Fretin (Cofidis) ! #lequipeVELO pic.twitter.com/HCLt1KZvHY — L’Équipe (@lequipe) June 7, 2026

Le classement de la Brussels Cycling Classic 2026

Jordi Meeus Milan Fretin Biniam Girmay

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