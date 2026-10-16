Après avoir battu son propre record du monde en qualifications, Jonathan Milan est devenu champion du monde de la poursuite individuelle.

Les championnats du monde de cyclisme sur piste ont lieu du 14 au 18 octobre au Vélodrome de Shanghai, en Chine. Ce vendredi, Jonathan Milan est devenu champion du monde de la poursuite individuelle pour la deuxième fois de sa carrière (après 2024). Quelques heures plus tôt, en qualifications, l’Italien a battu son record du monde, bouclant les quatre kilomètres en 3’58 »850. En finale, il a battu le Danois Frederik Madsen. Filippo Ganna (Italie) prend la médaille de bronze.

NEW WORLD RECORD 🕐 Jonathan Milan smashed the UCI World Record in the Men Elite Individual Pursuit! #Shanghai2026 #TrackCycling | Timed by @TISSOT https://t.co/rjYyRaSlHI — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 16, 2026

Deux médailles d’argent pour la France

Côté Français, Benjamin Thomas a débloqué le compteur de médailles en devenant vice-champion du monde de la course aux points, battu par le Britannique Mark Stewart. Sur le kilomètre, Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) est devenu quintuple champion du monde devant le Français Étienne Oliviero (20 ans), qui offre une deuxième médaille d’argent à l’équipe de France.

Chez les femmes, sur l’omnium, la course a été perturbée par une grosse chute, impliquant treize concurrentes, dont la championne du monde en titre, Lorena Wiebes (Pays-Bas), qui a été la première à tomber lors du scratch (première des quatre épreuves de l’omnium). La Néerlandaise s’est retrouvée coincée entre Elisa Balsamo et Lara Gillespie.