Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la quatrième édition de la Classique du Mur de Grammont. Dans la dernière ascension du Denderoordberg, Dylan Theuns (Cofidis) et Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) prennent quelques longueurs d’avance mais les coéquipiers de Paul Magnier reprennent les deux hommes de tête. Surpuissant sur les pavés de Grammont, le Français s’impose facilement au sprint devant Floris Van Tricht (NSN Development Team) et Jenno Berckmoes. Après ses deux succès sur le Tour d’Algarve et ses trois victoires sur le Giro d’Italia, Paul Magnier lève les bras pour la sixième fois cette saison.

The Wolfpack & @PaulMagnier1 strike again to take 🥇 at the #MuurClassic. pic.twitter.com/eu5Uzebivx — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 14, 2026

Le classement de la Classique du Mur de Grammont 2026

Paul Magnier Dylan Theuns Jenno Berckmoes

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