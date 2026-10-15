Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape de l’Eneco Tour 2026. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 13.6 km disputés autour de Tilburg, le Suédois a signé le meilleur temps en 15:04″, à plus de 54 km/h de moyenne, malgré une frayeur dans les derniers hectomètres. Il devance Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe), +11″, et Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), +12″. Premier Français, Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) prend la 9ème place à 28″. Déjà vainqueur du prologue, Söderqvist conforte son maillot orange de leader. Il compte désormais 14″ d’avance sur Ethan Hayter.

Heart-in-the-mouth stuff! 😮 Jakob Söderqvist survives a late scare to take victory in the Stage 2 time trial at the Eneco Tour! 👏 https://t.co/YuZNeFFVdh — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 15, 2026

Le classement de la 2ème étape de l’Eneco Tour 2026

Jakob Söderqvist Finn Fisher-Black Ethan Hayter





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