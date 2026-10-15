Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape de l’Eneco Tour 2026. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 13.6 km disputés autour de Tilburg, le Suédois a signé le meilleur temps en 15:04″, à plus de 54 km/h de moyenne, malgré une frayeur dans les derniers hectomètres. Il devance Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe), +11″, et Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), +12″. Premier Français, Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) prend la 9ème place à 28″. Déjà vainqueur du prologue, Söderqvist conforte son maillot orange de leader. Il compte désormais 14″ d’avance sur Ethan Hayter.

Le classement de la 2ème étape de l’Eneco Tour 2026

  1. Jakob Söderqvist
  2. Finn Fisher-Black
  3. Ethan Hayter


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Crédit : Eneco Tour