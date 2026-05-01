Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché) a remporté, ce vendredi, la 63ème édition d’Eschborn-Francfort. Au sommet de la dernière ascension du jour, le Mammolshain (2.2km à 7.8%), douze coureurs s’extirpent du peloton avec la présence de Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Alex Baudin (EF Education-EasyPost) ou encore Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike). Alors que le peloton était sur le point de reprendre les hommes de tête, Georg Zimmermann lance son sprint à 250 m et s’impose dans les rues de Francfort. Le champion d’Allemagne décroche sa cinquième victoire chez les professionnels devant les Britanniques Tom Pidcock et Ben Tulett.

The German champion in Germany! 🇩🇪🤩 Georg Zimmermann takes the biggest win of his career with a spectacular sprint in Frankfurt 👏 pic.twitter.com/r2GttMRrDo — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 1, 2026