Max Kanter (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 23ème édition de la Flèche de Gooik, en Belgique. Au terme des 199 km de course, l’Allemand s’est imposé au sprint devant Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). À 28 ans, Kanter décroche sa quatrième victoire chez les professionnels, la deuxième cette année après son succès sur les routes de Paris-Nice.

🇩🇪 𝐌𝐚𝐱 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫 wint de 23e editie van de Gooikse Pijl 👏 De Duitser van XDS Astana haalt het voor 𝐅𝐫𝐢𝐭𝐬 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐛𝐨𝐬 (2e) en 𝐉𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐞𝐮𝐬 (3e) 🎖️#Cycling #PickxSports #GooiksePijl #BelgianCycling #JordiMeeus #MaxKanter pic.twitter.com/5YRU2GtfSg — Pickx Sports (@PickxSports) September 20, 2026

Le classement de la Flèche de Gooik 2026

Max Kanter Frits Biesterbo Jordi Meeus





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