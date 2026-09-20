Max Kanter (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 23ème édition de la Flèche de Gooik, en Belgique. Au terme des 199 km de course, l’Allemand s’est imposé au sprint devant Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). À 28 ans, Kanter décroche sa quatrième victoire chez les professionnels, la deuxième cette année après son succès sur les routes de Paris-Nice.

Le classement de la Flèche de Gooik 2026

  1. Max Kanter
  2. Frits Biesterbo
  3. Jordi Meeus


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Crédit : XDS Astana Team / SprintCycling