Jarno Widar (Lotto Development Team) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Pour cette première explication entre leaders, le Belge s’est imposé au sommet du Passo del Maniva après avoir accéléré dans les derniers hectomètres. Il devance Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), +07″, et Adria Pericas (UAE Team Emirates Gen Z), +24″. Jarno Widar fait coup double et s’empare du maillot rose, 07″ devant Lorenzo Finn.

🔻 Wild ending to Stage 3: Widar beats Finn on Passo del Maniva after an epic battle 🔥 🔻 Finale di tappa clamoroso: Widar la spunta su Finn al termine di un Passo del Maniva spianato dai migliori giovani al mondo 🔥 ⏪ The Continental Ultimo Kilometro#GiroNextGen #LastKM pic.twitter.com/hg1bYD5c5T — Giro Next Gen (@gironextgen) June 17, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Giro Next Gen 2025

Jarno Widar Lorenzo Finn Adria Pericas

Results powered by FirstCycling.com