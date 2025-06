Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Irlandais s’est imposé en solitaire, après avoir attaqué à 5 kilomètres de l’arrivée. Il devance Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team). Présent à l’avant de la course, Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) s’empare du maillot rose.

🥹 raw emotions by @adamrafferty05 and the entire @HBAxeon team as the Irishman conquers his first ever W in a stage race 🥇

🥹 emozione enorme per Rafferty e tutta la squadra: l’irlandese è alla prima vittoria in carriera in una corsa a tappe 🥇#GiroNextGen @GreenEDGEteam pic.twitter.com/fR8DyQlqqn

— Giro Next Gen (@gironextgen) June 19, 2025