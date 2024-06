Huub Artz (Wanty – ReUz – Technord) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Giro Next Gen. Issu de l’échappée matinale, le Néerlandais a attaqué à 4 kilomètres de l’arrivée dans l’ascension finale menant à Zocca (12 km à 4,5%). Il s’impose en solitaire devant Callum Thornley (Trinity Racing) et Samuele Privitera (Hagens Berman Jayco). Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) conserve la tête du classement général.

🇳🇱 2 KM to go for @HuubArtz! He has a 30″ lead over Samuele Privitera#GiroNextGen pic.twitter.com/SRg6egoNqy

— Giro Next Gen (@gironextgen) June 15, 2024