Pavel Novák (MBH Bank Ballan CSB) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Dernier rescapé de l’échappée, le Tchèque s’est imposé en solitaire. Il devance Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) et Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). 5ᵉ de l’étape, Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) conserve le maillot rose. Victime d’une chute, Jarno Widar (Lotto Development Team) a perdu près de 30 minutes.

😢 really not the news we wanted to share about Jarno Widar: the Maglia Azzurra crashed and he’s slowly climbing his way up Prato Nevoso🤕

😢non la notizia che volevamo dare su Widar: il campione in carica è caduto e sale col suo passo🤕

📸LaPresse#GiroNextGen @pcm_giovani_scu pic.twitter.com/I5VGLAYDxC

— Giro Next Gen (@gironextgen) June 21, 2025