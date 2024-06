Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Giro Next Gen. Au terme des 105 kilomètres de course, le Français s’est imposé au sprint dans les rues de Saint-Vincent. Il devance Lorenzo Conforti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z). À 20 ans, Paul Magnier poursuit son très bon début de saison et s’empare du maillot rose de leader.

🔻 A very fast arrival in Saint-Vincent, and the sheer power from 🇫🇷 @PaulMagnier1, who takes the stage, and the Maglia Rosa!

