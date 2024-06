Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Giro Next Gen. Comme sur la 2ᵉ étape lundi, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek Future Racing) et Andrea D’Amato (Biesse – Carrera). Le final a été marqué par une chute dans le peloton. Vainqueur de la 3ᵉ étape, Jaro Widar (Lotto Dstny Developmet Team) conserve le maillot rose.

🔻 Some late attacks, but eventually, Borgomanero would be the scene of the first mass sprint of this race.

And the Maglia Rossa showed why he was wearing the jersey.

⏮ The Ultimo Kilometro#GiroNextGen #lastkm pic.twitter.com/sVb5woWISI

— Giro Next Gen (@gironextgen) June 12, 2024