Steffen De Schuyteneer (Lotto Dstny Development Team) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Giro Next Gen. Le Belge s’est imposé au sprint dans les rues de Cremona. Il devance Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek Future Racing) et Lorenzo Conforti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Vainqueur de deux premières arrivées au sprint, Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team) doit se contenter de la 6ᵉ place. Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) conserve le maillot rose.

🔻 The leadout man turned sprinter, and on the Cremonese roads, the fastest man was Belgian

🔻 L’ultimo uomo si trasforma in velocista, e sulle strade cremonesi, l’uomo più veloce è stato il belga.

