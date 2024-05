Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Giro d’Italia. À 4 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il avait déjà été le premier attaquant de la journée avant de se relever, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) tente de surprendre le peloton dans la Capo Mele. Mais les équipes de sprinter veillent et reprennent le rouleur italien dans le dernier kilomètre.

Au terme d’un sprint très nerveux, Jonathan Milan s’impose à Andora devant Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Un an jour pour jour après sa victoire sur le Giro 2023, Milan décroche sa deuxième victoire sur le Tour d’Italie et s’empare du maillot cyclamen, qu’il avait ramené à Rome l’an dernier. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

La réaction de Jonathan Milan

« Je m’attendais à une attaque de Filippo Ganna. Mon équipe a réussi à y faire face et Eddy [Edward Theuns] et Simone [Consonni] m’ont donné une belle avance. Je n’ai pas opté pour les sprints intermédiaires aujourd’hui afin d’en garder pour le sprint final. Le premier a eu lieu peu après la grande montée et je voulais garder mes jambes aussi fraîches que possible. Mon cri libérateur après l’arrivée est sorti, car je suis concentré à 100% sur le Giro d’Italia. Seulement après cela, je ferai une pause et je me préparerai pour les Jeux olympiques, mon prochain grand objectif. Dans les années à venir, je reviendrai sur ces routes parce que j’aimerais gagner Milan-Sanremo aussi ».

Le classement de la 4ᵉ étape du Giro d’Italia

Jonathan Milan Kaden Groves Phil Bauhaus

