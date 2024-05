« Je pensais que Dani Martinez était plus proche de moi, c’est pourquoi j’ai essayé de faire la différence à la fin, mais Giulio Pellizzari a fait un super travail aujourd’hui et j’espère qu’il gagnera une étape cette semaine. Il a montré un grand talent, surtout dans la troisième semaine. J’aime que les choses soient planifiées, comme ma copine veut toujours que tout soit organisé, avant, je n’étais pas comme ça, mais maintenant que je suis plus âgé, je veux que le plan soit exécuté à la perfection. En cyclisme, c’est presque impossible. Et aujourd’hui, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et nous avons quand même remporté la victoire. Je suis heureux que nous n’ayons pas eu besoin de travailler autant avec l’équipe, car Movistar a roulé et ce fut une belle surprise pour nous. »

Le classement de la 16ᵉ étape du Giro d’Italia :