Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape du Giro d’Italia. Quatre hommes ont pris la bonne échappée avec deux coureurs de la Polti Kometa, Andrea Pietrobon, Mirco Maestri, Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost). Derrière, les équipes de sprinters ne laissent pas plus de deux minutes d’avance aux fuyards. À 60 kilomètres de l’arrivée, Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) relance l’allure et revient rapidement sur les hommes de tête.

⚡ Really strong attack by @edoardo_affini, who joined la Testa della Corsa despite a strong headwind! The lead 5 has a 24″ advantage on the peloton#GirodItalia pic.twitter.com/BjEjZzh8DH — Giro d’Italia (@giroditalia) May 23, 2024

Les cinq fuyards sont finalement repris avant l’entame des 10 derniers kilomètres. Dans la dernière ligne droite, Tim Merlier fait parler sa puissance et s’impose au sprint devant Jonathan Milan (Lidl-Trek). Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck) complète le podium. Déjà vainqueur de la 3ᵉ étape, Merlier s’offre une deuxième victoire d’étape sur ce Giro. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) compte toujours 7:42″ d’avance sur Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) au terme d’une journée plutôt calme.

La réaction de Tim Merlier :

« Enfin, je peux montrer aux haineux que je peux gagner également lors de la troisième semaine d’un Grand Tour. Les gens ont besoin de parler de quelque chose. Je compte les jours jusqu’à la fin du Giro. Les gars m’ont mis dans une bonne position. Cela a été un long effort pour tenir le coup derrière Julian [Alaphilippe], [Luke] Lamperti, etc. À 2 kilomètres de l’arrivée, nous nous sommes battus pour gagner des positions. J’ai demandé à mes coéquipiers de me positionner avant le dernier virage à 900 mètres de l’arrivée, je dois dire que j’ai été un peu surpris d’avoir perdu trop de positions après le dernier virage, mais 300 mètres avant la ligne, j’allais bien ».

Le classement de la 18ᵉ étape du Giro d’Italia

Tim Merlier Jonathan Milan Kaden Groves

