Les coureurs ont rendez-vous avec la haute montagne ce dimanche. Voici la présentation de la 15ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Étape de haute montagne avec un passage et une arrivée au-dessus de 2000 m. La montée de Lodrino est suivie de l’inédit Colle San Zeno, dont la descente est très longue et exigeante. Les coureurs remonteront ensuite le Mortirolo par le versant de Monno et descendre dans la Valtellina. Longue remontée jusqu’aux portes de Bormio avec l’ascension de la Motte et, après Isolaccia Valdidentro, montée au Passo di Foscagno. Après une courte descente, la dernière montée est le Passo di Eira. La pente change radicalement à 2 km de l’arrivée, après le Passo di Eira, avec des pentes supérieures à 10 %. Dans les derniers kilomètres, la dernière rampe se dresse à 19%.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor, Antonio Tiberi.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 40 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 47 et 17 h 40.