Nouvelle arrivée au sommet au programme ce mercredi. Voici la présentation de la 17ᵉ étape du Giro d’Italia.

Étape de montagne courte et intense avec 4200 mètres de dénivelé au programme des 159 kilomètres de course. Après le passage du Passo Sella et la descente le long des vallées de Fassa et de Fiemme jusqu’à Predazzo, les montées et les descentes difficiles s’enchaînent sans interruption. On monte le Passo Rolle, suivi du Passo Gobbera et, après le Canal San Bovo, la première ascension du Passo Brocon par le côté nord. Premier passage près de l’arrivée, puis descente large et rapide vers Castello Tesino et Pieve Tesino où commence la dernière montée raide. Les pentes les plus sévères se terminent à 2 km de l’arrivée, avec des passages à plus de 10%. Les 500 derniers mètres sont en légère montée.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Nairo Quintana, Romain Bardet, Damiano Caruso.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 30 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 53 et 17 h 31.