« Aujourd’hui a été l’un des meilleurs jours de ma carrière. C’était une très belle étape avec un bon parcours et de très belles montées. Nous avions cette étape en tête depuis décembre. Je suis super heureux que nous ayons gardé la situation sous contrôle. C’était une échappée très solide. Il a fallu être malin à cause du vent arrière. Je suis très heureux de remporter l’étape reine du Giro à Livigno, un de mes endroits préférés en Italie. Quand je regardais Quintana et Froome, j’étais toujours en colère de ne pas les voir attaquer de loin, mais aujourd’hui, il l’a fait. Il a fait un super bon travail et Georg Steinhauser aussi, il y a quelques coureurs qui méritent une mention aujourd’hui ».