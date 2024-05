Ce mercredi, les coureurs s’élancent pour 178 km entre Gênes et Lucques. Voici la présentation de la 5ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Une étape presque entièrement sur la route nationale Aurelia dont elle suit chaque virage. Avec quelques reliefs, mais sans grande difficulté. En début d’étape, les coureurs escaladeront le Passo del Bracco (15,3 km à 4%). La route mène au final après Camaiore où l’on gravit le court Montemagno (3 km à 4,3%) avant de descendre le long du Val Freddana et de rejoindre l’arrivée à Lucques. Les derniers kilomètres sont plats et constituent une série de lignes droites reliées par de larges demi-virages. On devrait assister à un nouveau sprint.

Nos favoris : Olav Kooij, Tim Merlier, Kaden Groves, Jonathan Milan.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 35 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 17 h 02 et 17 h 28.