Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 48ème édition du GP Industria & Artigianato, en Italie. Le Britannique a placé son attaque décisive à 12 km de l’arrivée, dans la dernière ascension du jour. Une semaine après son titre de champion du monde de VTT XCO, Pidcock s’impose en solitaire et décroche sa cinquième victoire de la saison sur route. Il devance Christian Scaroni (XDS Astana Team) et Anthon Charmig (Uno-X Mobility). Premier Français, Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) prend la 7ème place.
One week after becoming MTB world champion, Tom Pidcock wins the GP Industria & Artigianato solo 🤯🏆 pic.twitter.com/869Bbbqw6S
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 6, 2026
Le classement du GP Industria & Artigianato 2026
- Tom Pidcock
- Christian Scaroni
- Anthon Charmig
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