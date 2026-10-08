Dorian Godon (Netcompany Ineos) a remporté, ce jeudi, la 110ème édition du Gran Piemonte (Tour du Piémont), en Italie. Dans la dernière ascension du jour, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) et Finn Fisher Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) ont tenté leur chance, avant d’être repris par le peloton dans le final. Dorian Godon fait parler sa puissance s’impose en puncheur à Bra. Il devance Anthon Charmig (Uno-X Mobility) et Alberto Bettiol (XDS Astana Team). À 30 ans, Godon décroche sa septième victoire de la saison 2026.
QUEL SPRINT DE DORIAN GODON ! Le Français remporte le Gran Piemonte, sa septième victoire de l’année 🇫🇷 https://t.co/StvcljOdr2
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 8, 2026
Le classement du Gran Piemonte 2026
- Dorian Godon
- Anthon Charmig
- Alberto Bettiol
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