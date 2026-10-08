Dorian Godon (Netcompany Ineos) a remporté, ce jeudi, la 110ème édition du Gran Piemonte (Tour du Piémont), en Italie. Dans la dernière ascension du jour, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) et Finn Fisher Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) ont tenté leur chance, avant d’être repris par le peloton dans le final. Dorian Godon fait parler sa puissance s’impose en puncheur à Bra. Il devance Anthon Charmig (Uno-X Mobility) et Alberto Bettiol (XDS Astana Team). À 30 ans, Godon décroche sa septième victoire de la saison 2026.

Le classement du Gran Piemonte 2026

  1. Dorian Godon
  2. Anthon Charmig
  3. Alberto Bettiol


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Crédit : LaPresse