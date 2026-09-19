Dorian Godon (Netcompnay Ineos) a remporté, ce samedi, la première édition du Gran Premio del Lazio, en Italie. Après 182.4 km de course, l’ancien champion de France s’est imposé au sprint dans les rues d’Anguillara Sabazia. Il devance les Italiens Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber) et Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla). À 30 ans, Godon décroche sa sixième victoire de la saison.
Dorian Godon remporte le Gran Premio del Lazio ! Le Français a lancé le sprint en premier et s’impose devant Colnaghi et Vendrame #LesRP pic.twitter.com/0wjy3BYiaE
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 19, 2026
Le classement du Gran Premio del Lazio 2026
- Dorian Godon
- Luca Colnaghi
- Andrea Vendrame
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