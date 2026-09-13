Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 93ème édition du Grand Prix de Fourmies, douzième manche de la FDJ United Series 2026. Au terme des 200 km de course, le Néerlandais s’est imposé au sprint dans un final marqué par plusieurs chutes. Il devance Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) et Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Tenant du titre, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) n’a pas pu jouer les premiers rôles, tout comme Olav Kooij (Décathlon CMA CGM).

Arvid De Kleijn (Tudor) remporte au sprint le #GPFourmies dans un final qui a fait quelques dégâts… #LesRP pic.twitter.com/XD8yIvnUyl — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2026

Le classement du GP de Fourmies 2026

Arvid De Kleijn Tobias Muller Ethan Vernon





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