Quinn Simmons (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 33ème édition de l’Utsunomiya Japan Cup Road Race. Au terme des 144.2 km de course disputés autour d’Utsunomiya, le champion des États-Unis s’est imposé au sprint devant Ben Healy (EF Education-EasyPost). Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) complète le podium du jour. Premier Français, Jordan Jegat (Team TotalEnergies) prend la 4ème place. À 25 ans, Simmons décroche sa dixième victoire chez les professionels, la troisième cette année.

Le classement de la Japan Cup 2026

  1. Quinn Simmons
  2. Ben Healy
  3. Jenno Berckmoes

Data powered by FirstCycling.com

Crédit : Utsunomiya Japan Cup Cycle Road Race