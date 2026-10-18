Quinn Simmons (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 33ème édition de l’Utsunomiya Japan Cup Road Race. Au terme des 144.2 km de course disputés autour d’Utsunomiya, le champion des États-Unis s’est imposé au sprint devant Ben Healy (EF Education-EasyPost). Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) complète le podium du jour. Premier Français, Jordan Jegat (Team TotalEnergies) prend la 4ème place. À 25 ans, Simmons décroche sa dixième victoire chez les professionels, la troisième cette année.
💥Capitán América 🇺🇸 Quinn Simmons le gana a Ben Healy 🇮🇪 el sprint en 🇯🇵 https://t.co/vnSw6Lepdm
— Jesús Eguizábal (@jesus_egizabal) October 18, 2026
Le classement de la Japan Cup 2026
- Quinn Simmons
- Ben Healy
- Jenno Berckmoes
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