Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 110ème édition du championnat des Flandres en Belgique. Le coureur de 33 ans s’est imposé au sprint devant Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Merlier décroche sa 77e victoire chez les professionnel, la onzième cette année.

Who else?! 🚀 Tim Merlier unleashes another textbook sprint to win Kampioenschap van Vlaanderen 🔥 pic.twitter.com/iZOjSOpMGg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 18, 2026

Le classement du Championnat des Flandres 2026

Tim Merlier Dylan Groenewegen Søren Wærenskjold





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