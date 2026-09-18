Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 110ème édition du championnat des Flandres en Belgique. Le coureur de 33 ans s’est imposé au sprint devant Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Merlier décroche sa 77e victoire chez les professionnel, la onzième cette année.

Le classement du Championnat des Flandres 2026

  1. Tim Merlier
  2. Dylan Groenewegen
  3. Søren Wærenskjold


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Crédit : Soudal Quick-Step