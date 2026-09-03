Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026. Au terme des 181 kilomètres de course disputés entre Boston et Skegness, le Belge s’est imposé au sprint devant Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) et Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Vainqueur de la première étape, Lewis Askey (NSN Cycling Team) conserve le maillot vert de leader tandis que Filippo Ganna (Netcompany Ineos), qui était deuxième du général, a perdu 1:43″ suite à un problème mécanique. Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) est le nouveau dauphin d’Askey, douze secondes derrière.
Tim Merlier sans concurrence !
Le Belge s’impose largement au sprint sur la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne, devant Olav Kooij et Sam Bennett ! #lequipeVELO pic.twitter.com/2h8PQJ22zW
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 3, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026
- Tim Merlier
- Olav Kooij
- Sam Bennett
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