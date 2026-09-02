Lewis Askey (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Grande-Bretagne 2026. Présent dans le groupe de tête composé de douze coureurs, le Britannique s’est imposé en solitaire après avoir attaqué dans la dernière ascension de Michealgate (0.4km à 9.8%). Askey a repris Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) avant de lever les bras à Lincoln. Il devance Filippo Ganna (UAE Team Emirates – XRG) et Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG). Askey décroche sa troisième victoire chez les professionnels, la première cette saison et s’empare du premier maillot vert de leader. Le peloton a franchi la ligne à plus de quatre minutes.

Lewis Askey remporte la première étape du Tour de Grande-Bretagne devant Filippo Ganna !#lequipeVELO pic.twitter.com/c8fKcbQmRa — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 2, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Grande-bretagne 2026

Lewis Askey Filippo Ganna Tim Wellens





Data powered by FirstCycling.com