Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025. Déjà victorieuse de la 2ᵉ étape, la Néerlandaise s’est imposé au terme d’un sprint en bosse face à Mischa Bredewold (SD Worx-Protime). Ally Wollatson (FDJ-Suez) complète le podium. Pas de changement au classement général, Demi Vollering (FDJ-Suez) conserve le maillot rouge avant la dernière étape ce samedi.

Marianne Vos takes the sprint over Mischa Bredewold!

A tough, fun end to the stage over the climbs, but we did get the expected sprint in the end – Vos overtakes Demi for most Vuelta stage wins…again!#LaVueltaFemenina pic.twitter.com/mhVtGbVSqC

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) May 9, 2025