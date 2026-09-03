Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) a remporté, ce jeudi, la 12ème étape de La Vuelta 2026. Présent dans la bonne échappée du jour de trente coureurs en compagnie de deux coéquipiers, le Slovène s’est imposé en solitaire après avoir distancé ses concurrents dans l’ascension finale de Calar Alto (17 km à 5.6%). Dans le peloton, la formation Décathlon CMA CGM a durci la course au pied de cette montée finale, avant l’attaque de Felix Gall, qui n’est pas parvenu à se défaire d’Enric Mas (Movistar Team) et de Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Attacking in the heat! 🔥 Enric Mas makes a move to extend his lead at La Vuelta! 👏 pic.twitter.com/HXwecGDdnH — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 3, 2026

À onze kilomètres du sommet, Mas contre l’Autrichien et parvient à faire la diffèrence. Le maillot rouge retombe rapidement sur son coéquipier Raúl García Pierna, qui était présent dans l’échappée. Omrzel n’a pas faibli dans le final et décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, à 20 ans. Il devance Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) et son coéquipier Santiago Buitrago, qui conforte son maillot à pois de meilleur grimpeur. Enric Mas prend la 5ème place et reprend 27″ à Roglic et Gall. L’Espagnol conforte son maillot rouge et compte désormais 1:45″ d’avance sur Primoz Roglic. Avec ce succès, Omrzel remonte à la 6ème place du classement général.

Jakob Omrzel s’impose sur la 12e étape du Tour d’Espagne, le Slovène remporte sa première victoire sur un Grand Tour au sommet de Calar Alto Le Tour d’Espagne est à suivre en exclusivité sur HBO Max et Eurosport #LaVuelta26 pic.twitter.com/Z3klUfzqGB — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 3, 2026

Le classement de la 12ème étape de La Vuelta 2026