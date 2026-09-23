Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 79ème édition de l’Omloop van het Houtland. Au terme des 189.6 km de course disputés entre Zedelgem et Lichtervelde, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Stanisław Aniołkowski (Cofidis) et Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Premier Français, Jason Tesson (TotalEnergies) prend la septième place. À 33 ans, Merlier décroche 78ème victoire chez les professionnels, la douzième cette saison.

🏆🚀 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗗𝗘 𝗧𝗜𝗠 𝗠𝗘𝗥𝗟𝗜𝗘𝗥 🇧🇪 𝗔 𝗟’𝗢𝗠𝗟𝗢𝗢𝗣 𝗩𝗔𝗡 𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗢𝗨𝗧𝗟𝗔𝗡𝗗 !!! 🎯☄️ ⭐️ NOUVELLE VICTOIRE POUR LE MEILLEUR SPRINTEUR DU MONDE 🌎 Lionel Taminiaux 🇧🇪 finit 5e 💪 pic.twitter.com/VhEdkgHJVC — Cyclisme Belge 🇧🇪🌈 (@LeCyclismebelge) September 23, 2026

Le classement de l’Omloop van het Houtland 2026

Tim Merlier Stanisław Aniołkowski Dylan Groenewegen





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