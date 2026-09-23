Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 79ème édition de l’Omloop van het Houtland. Au terme des 189.6 km de course disputés entre Zedelgem et Lichtervelde, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Stanisław Aniołkowski (Cofidis) et Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Premier Français, Jason Tesson (TotalEnergies) prend la septième place. À 33 ans, Merlier décroche 78ème victoire chez les professionnels, la douzième cette saison.

Le classement de l’Omloop van het Houtland 2026

  1. Tim Merlier
  2. Stanisław Aniołkowski
  3. Dylan Groenewegen


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Crédit : Soudal Quick-Step