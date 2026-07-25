Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) a remporté, ce samedi, la 103ème édition de la Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa, en Espagne. Au terme des 167 km de course, l’Uruguayen s’est imposé au sprint devant Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG). Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium du jour. De retour à la compétition après le Giro d’Italia, où il avait remporté une étape, Guillermo Thomas Silva décroche sa cinquième victoire de la saison, la neuvième de sa carrière.

Le classement de la Clásica de Ordizia 2026

  1. Guillermo Thomas Silva
  2. Igor Arrieta
  3. Antonio Morgado

Crédit : XDS Astana Team / SprintCycling