Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) a remporté, ce samedi, la 103ème édition de la Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa, en Espagne. Au terme des 167 km de course, l’Uruguayen s’est imposé au sprint devant Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG). Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium du jour. De retour à la compétition après le Giro d’Italia, où il avait remporté une étape, Guillermo Thomas Silva décroche sa cinquième victoire de la saison, la neuvième de sa carrière.
🥇 Thomas Silva (@XDSAstanaTeam ) pic.twitter.com/q9i4bnOF3W
— Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa (@Clasica_Ordizia) July 25, 2026
Le classement de la Clásica de Ordizia 2026
- Guillermo Thomas Silva
- Igor Arrieta
- Antonio Morgado