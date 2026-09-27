Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) a remporté, ce dimanche, la 76ème édition de Paris-Chauny. Au terme des 203.6 km de course disputés entre Margny-lès-Compiègne et Chauny, le Tchèque s’est omposé au sprint. Il devance Lionel Taminiaux (Lotto Intermarché), qui a levé les bras mais a été battu pour quelques centimètres à la photo finish. Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) complète le podium. Premier Français, Émilien Jeannière (TotalEnergies) prend la 4ème place.

Le classement de Paris-Chauny 2026

  1. Pavel Bittner
  2. Lionel Taminiaux
  3. Tobias Müller


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Crédit : Marie Van Ingelgem / Ligue Nationale de Cyclisme