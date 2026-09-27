Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) a remporté, ce dimanche, la 76ème édition de Paris-Chauny. Au terme des 203.6 km de course disputés entre Margny-lès-Compiègne et Chauny, le Tchèque s’est omposé au sprint. Il devance Lionel Taminiaux (Lotto Intermarché), qui a levé les bras mais a été battu pour quelques centimètres à la photo finish. Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) complète le podium. Premier Français, Émilien Jeannière (TotalEnergies) prend la 4ème place.
Inches away from 4 wins this month for Lionel Taminiaux 😭 https://t.co/bQ3zv2pJq1 pic.twitter.com/BaE3A69QbO
— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) September 27, 2026
Le classement de Paris-Chauny 2026
- Pavel Bittner
- Lionel Taminiaux
- Tobias Müller
Data powered by FirstCycling.com