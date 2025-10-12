Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 119ᵉ édition de Paris-Tours. Alors que Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) et Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) allaient se disputer la victoire au sprint, les deux Français se sont regardés, permettant au groupe de chasse de revenir. C’est finalement Matteo Trentin qui s’impose au sprint sur cette classique des feuilles mortes. Il devance Christophe Laporte, vainqueur l’an dernier, et Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek).

😵 Oh le final loupé des Decathlon AG2R La Mondiale ! L’équipe française offre littéralement la victoire à Matteo Trentin qui n’en demandait pas temps !#ParisTours #LesRP pic.twitter.com/SQZowu5IjJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2025

Le classement de Paris-Tours 2025

Matteo Trentin Christophe Laporte Albert Withen Philipsen

Results powered by FirstCycling.com