Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Belgique. Le champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fénix) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny). À noter que deux des favoris pour la victoire d’étape, Caleb Ewan (Lotto Dstny) et le leader Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), sont tombés à 4 kilomètres de l’arrivée. Fabio Jakobsen signe sa quatrième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général, dans la même seconde que Van der Poel, avant le contre-la-montre demain.

🎥Fabio Jakobsen wins the second stage of the Baloise Belgium Tour ahead of Mathieu van der Poel and Jasper De Buyst in a bunch sprint on the famous 'Wandelaar' in Knokke-Heist! ⤵️ pic.twitter.com/iPJNurrY6P

— Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 15, 2023