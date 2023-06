Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Belgique. Leader de la course, le Néerlandais a attaqué à plus de 30 kilomètres de l’arrivée. Après un numéro en solitaire, il s’impose devant Thibau Nys (Trek-Segafredo) et Casper Pedersen (Soudal Quick-Step). Van der Poel conforte son maillot de leader du classement général à la veille de l’arrivée.

La vidéo de l’attaque de Van der Poel

Le classement de la 4ème étape du Tour de Belgique