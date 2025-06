Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Belgique 2025. Déjà vainqueur de la première étape, le champion d’Europe s’est de nouveau imposé au sprint dans les rues de Buxelles. Il devance Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) et Kim Heiduk (Ineos Grenadiers). Filippo Baroncini (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général devant Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) et Jenno Berckmoes (Lotto), qui complètent le podium final.

Joao Almeida wins the final stage of the Tour de Suisse and completes the hat trick!

Three stage wins this week and three WorldTour stage races in a row now. Double hat trick! 🎩#TourdeSuisse #HatTrickSeason pic.twitter.com/MhYzAdhPI0

