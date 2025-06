Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Belgique 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 9,7 km entre Tessenderlo et Ham, le Britannique a signé le meilleur temps en 10:30″, à plus de 55 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), +04″, et Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), +16″. Ethan Hayter fait coup double et s’empare du maillot violet de leader de la course, 02″ devant Ganna.



