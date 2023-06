Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape du Tour de Belgique. Le Néerlandais s’est imposé au sprint dans les rues de Bruxelles et signe sa deuxième victoire de la semaine. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Thibau Nys (Trek-Segafredo). Vainqueur de l’étape reine hier, Mathieu Van der Poel remporte le classement général. Sur le podium final, il devance Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team), +40″ et Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), +53″.

La vidéo de l’arrivée

🇳🇱 Coup double pour le cyclisme néerlandais sur le Tour de Belgique ! Jakobsen remporte la dernière étape au sprint, tandis que MVDP s'adjuge le classement général !#BaloiseBelgiumTour #LesRP pic.twitter.com/GpEebJvr5W — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 18, 2023

Le classement de la 5ème étape du Tour de Belgique