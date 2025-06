Jenno Berckmoes (Lotto Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Belgique 2025. Après avoir anticipé dans le final en compagnie de trois autres coureurs, le Belge s’est imposé au sommet du mur de Durbuy. Il devance Marco Frigo (Israel – Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar Team). 4ᵉ de l’étape, Filippo Baroncini (UAE Team Emirates – XRG) s’empare du maillot violet de leader, 04″ devant Ethan Hayter (Soudal Quick-Step).

Relentless 🇧🇪🥵

🔥 Jenno Berckmoes powers home to win Stage 4 of the Tour of Belgium – with Filippo Baroncini taking the overall race lead by four seconds! pic.twitter.com/KFdabkvMVI

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 21, 2025