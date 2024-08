Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos. Après une attaque dans le dernier kilomètre de l’ascension finale de Lagunas de Neila (11 km à 5,5%), l’Américain s’est imposé en solitaire. Il devance Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) et Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA). Après un début de saison compliqué, Kuss lève les bras pour la première fois en 2024 et s’empare de la tête du classement général.

Sepp Kuss wins the third stage of Vuelta a Burgos! #VueltaBurgoshttps://t.co/BdGb6KbkfM pic.twitter.com/MHnLy130gb

— Eemeli (@LosBrolin) August 7, 2024